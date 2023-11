Pensioni | da gennaio 2024 aumenti fino a 130 euro

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 27 novembre 2023) Daun pò più pesanti , anche se non allo stesso modo per tutti. Il governo ha fissato per il prossimo anno l’adeguamento all’inflazione al 5,4%. Ma in forza del meccanismo a fasce che garantisce la perequazione piena solo agli assegnia circa 2.200, glisaranno diversificati,ad un massimo di 130nelle fasce in cui si concentra la maggior parte dei...