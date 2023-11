Pd | assegnati due nuovi incarichi su giovani e salute e medicina di genere

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov (Adnkronos) - “D'intesa con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, nell'ambito della delegae sanità che mi è stata assegnata in segreteria, ho affidato a Paola Boldrini l'incarico su 'di' e a Rachele Scarpa quello su ''". Lo dice Marina Sereni, responsabilee sanità nella segreteria Pd. "Ringrazio entrambe per la disponibilità, la competenza e l'entusiasmo con cui si apprestano a svolgere questo incarico. Sono sicura che insieme potremo ulteriormente rafforzare e qualificare l'elaborazione e la mobilitazione del Partito Democratico per il diritto allae per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale pubblico", aggiunge.