Pauroso incidente in provincia di Matera - bus con 50 studenti in una scarpata : 28 feriti

Mario Balotelli, incidente pauroso: "Patente ritirata", come esce dall'auto

Licenza che non aveva nemmeno con sé al momento dell'e a cui ora dovrà rinunciare per un po'. Non sarà un problema per l'attaccante trovare qualcuno che lo riporti in auto agli allenamenti, ...

Pauroso incidente stradale nella notte a Monreale MonrealeLive

Pauroso incidente in via Barbacovi, auto si ribalta. Traffico in tilt Trentino

Valdarno: pauroso scontro tra auto nella notte a Montopoli. Quattro ventenni in gravi condizioni

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PISA) – Spaventoso incidente stradale la notte scorsa, 26 novembre 2023, nel Valdarno Inferiore. Quattro ragazzi, tutti ventenni, sono rimasti gravementi feriti poco dopo la m ...

Pauroso fuori strada con l'auto: 28enne grave al pronto soccorso

Alla guida della sua 500 Abarth ha perso il controllo del mezzo molto probabilmente a causa della forte velocità, ben oltre i limiti consentiti su quel tratto di strada ...