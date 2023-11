Paul Schrader | Premio alla Carriera “Laceno d’Oro”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Al regista (Il maestro giardiniere, Il collezionista di carte, First Reformed, Il bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, Yakuza) statunitenseè attribuito il” della 48esima edizione delInternational Film Festival di Avellino. La retrospettiva Al regista e sceneggiatore è dedicata una retrospettiva con alcuni dei suoi film più apprezzati.terrà anche una masterclass aperta al pubblico per raccontare la sua idea di cinema e ripercorrere la suaInternational Film ...

A Robert Guédiguian il Premio alla Carriera Pier Paolo Pasolini al Laceno d'Oro 2023

Robert Guédiguian è il secondo grande ospite internazionale dopo il cineasta statunitense Paul Schrader annunciato dall'edizione 2023 della storica rassegna 'del cinema del reale' di Avellino, a conferma della vocazione internazionale del festival.

Il maestro del cinema sociale francese è il secondo ospite internazionale annunciato dopo Paul Schrader al Laceno d'Oro International Film Festival 2023.

Il regista sarà protagonista di una masterclass nel festival che prenderà il via a Avellino il prossimo 3 dicembre. Una selezione di film sarà disponibile anche in streaming con MYmovies ONE.