Paternò | tenta di strangolare la convivente | 20enne finisce in carcere

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblicato il 27 Novembre, 2023 La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito delle indagini a carico di undi, indagato per i reati di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale etneo la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella, maggiormente afflittiva, della custodia in, misura eseguita dai Carabinieri della Stazione di. Le indagini, seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, corroborate dalle segnalazioni dei militari dell’Arma, più volte intervenuti, hanno fatto luce sulle condotte vessatorie che l’uomo avrebbe posto in essere nei confronti della, una 33enne paternese, alla ...