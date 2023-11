(Di lunedì 27 novembre 2023) In occasione di Leon - Santos Laguna, gara del campionato messicano, un sacerdote hailcome buon auspicio per i padroni di casa, poi vittoriosi per 3 - 2.

Ucraina-Italia - dove vedere in TV e streaming la partita decisiva per la qualificazione a Euro 2024

LIVE Ucraina-Italia - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : Spalletti si affida a Raspadori. Pochi minuti al via della partita decisiva

Partita decisiva: il campo viene benedetto dal prete!

In occasione di Leon - Santos Laguna, gara del campionato messicano, un sacerdote ha benedetto il campo come buon auspicio per i padroni di casa, poi vittoriosi per 3 - 2.

Milan-Dortmund, Pioli: "Borussia Partita quasi decisiva: giochiamo ... Eurosport IT

Milan-Borussia Dortmund, Pioli: "Quasi decisiva. Facciamo come l'Italia di Sinner" Sky Sport

Calcio, Champions League, Milan-Dortmund, Pioli: "E' una partita quasi da svolta, dobbiamo essere concentrati"

"Noi a Dortmund ci eravamo preparati con il Muro Giallo, mentre il Borussia non sa com'è l'ambiente a San Siro in Champions...".

Terzic risponde a Pioli: l’ha detto su San Siro

Il Milan viaggia verso il big match di San Siro contro il Borussia Dortmund, consapevole di essere praticamente all’ultima spiaggia. Lo ha confermato lo stesso Pioli in conferenza, dicendo che può ...