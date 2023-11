Parolo sul Napoli | «Mazzarri ha fatto quello che doveva fare | mettendosi sotto ai giocatori»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Marco, ex centrocampista, ha parlato a Radio Serie A della vittoria delcontro l’Atalanta in trasferta Marco, ex centrocampista, ha parlato a Radio Serie A della vittoria delcontro l’Atalanta in trasferta. PAROLE – «hacheai. Ac’era l’idea che i meriti principali dello scudetto fossero di Spalletti e qualcuno ha sofferto di questa cosa. Garcia ha provato a porsi sopra ai calciatori che fin da subito non l’hanno apprezzato.ha rimesso idavanti, come dire fate voi e trascinatemi, poi magari tra due mesi ci metterà ...