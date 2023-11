Parolo su Vlahovic | “Troppo presto per togliersi i sassolini dalle scarpe”

Parolo : 'Lautaro può far meglio di Immobile e Higuain. Esultanza Vlahovic eccessiva'

Troppo poco, secondo Marco,: per l'opinionista di DAZN,deve dimostrare di più in campo per "togliersi dei sassolini dalle scarpe". LE DICHIARAZIONI DI- Nel post - partita, l'...

Marocchino: "Ai punti credo che alla fine abbia vinto la Juventus"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore Domenico Marocchino ha commentato così il match pareggiato per 1-1 tra Juventus e Inter: "Non era facile fare il gol ...

Biasin non ha dubbi sul contatto Chiesa-Darmian: «Normale scontro di gioco, Guida migliore di campo»

Fabrizio Biasin ha detto la sua sul contatto di gioco Chiesa Darmian in Juve Inter che ha portato poi al gol di Lautaro Martinez A Radio Sportiva, Fabrizio Biasin torna sull’episodio chiave del match ...