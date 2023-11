Pardo | «Inter all’altezza delle grandi d’Europa Juventus speri in un cortocircuito»

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pierluigianalizza la situazione in classifica didopo il pareggio nello scontro diretto di ieri sera. Di seguito il parere, anche sul lungo periodo, del giornalista su Radio 24. CORSA SCUDETTO – Chi vincerà il campionato? Dopo la 13ª giornata la lotta è già aperta e Pierluigidice la sua sul cammino di. Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” il giornalista afferma: «Il primo tempo diè stato discreto, il secondo invece brutto, contrassegnato dalla paura e dalla prudenza. Oggi si parlava di un livello molto basso del calcio italiano. Secondo me non è così. Sono entrambe due squadre che difendono benissimo. Io considero l’...

Juventus - Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Juventus -sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigie Massimo Ambrosini.

Un Gravina felice | In campo con Pardo | con Pierluigi Pardo | Radio ... Radio 24

Pardo: "Non vedo tante squadre più forti dell'Inter, anche se Sacchi ... L'Interista

Come vedere Juventus-Inter in streaming (Serie A)

È tempo di big match in Serie A, va in scena il derby d'Italia: come vedere Juventus-Inter in diretta streaming dai tuoi dispositivi.

Telecronaca Juve-Inter: chi commenta il derby d’Italia

Telecronaca Juve-Inter: chi commenta il derby d’Italia valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A Juve Inter è il big match che chiude la domenica della 13esima giornata di Serie A. Il d ...