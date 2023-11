Papa Francesco non si affaccia durante l’Angelus | aveva un’infiammazione ai polmoni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 novembre 2023 – Le “condizioni” disono “buone”. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo che ieri, 26 novembre 2023 – il Pontefice non si era potutore dalla finestra. “La tac ha escluso unate, ma mostrava una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie. Per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa”, fa sapere ancora Bruni. “Le condizioni del– ha spiegato – sono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento. Per facilitare il recupero del, alcuni importanti impegni previsti per ...