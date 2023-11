Papa | esclusa la polmonite

Leggi su agi

(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI -Francesco è sottoposto a una terapia antibiotica per via endovenosa per risolvere una "infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie". Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, confermando che la tac ha escluso una. "Le condizioni delsono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento" ha detto Bruni. "Per facilitare il recupero, alcuni importanti impegni previsti per questi giorni sono stati rimandati perchè possa dedicarvi il tempo e le energie desiderate. Altri, di carattere istituzionale o più facili da sostenere date le attuali condizioni di salute, sono stati mantenuti".