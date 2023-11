Paolo Sorrentino, prime foto dal set del nuovo film con Gary Oldman

Il cast Il nuovo film diè prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment di Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent,per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Oltre ...

Paolo Sorrentino a Capri per il nuovo film: le prime foto sul set la Repubblica

Paolo Sorrentino, prime foto dal set del nuovo film con Gary Oldman TGCOM

Paolo Sorrentino, prime foto dal set del nuovo film con Gary Oldman

Le immagini scattate da Greg Williams sono state condivise su Instagram dal regista e da Hollywood Authentic. Il film racconterà "la vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è né una ...

Greg Williams svela il nuovo film di Paolo Sorrentino

Girato tra Napoli e Capri, il film, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, vede nella produzione il binomio Italia-Francia: un film Fremantle, prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures ...