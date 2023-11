(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Un altro weekend da capolista per 'C’èdomani', che al trentunesimo giorno di programmazione nelle sale incassa 3.230.663(registrando un calo del 21%, piuttosto contenuto rispetto al precedente fine settimana). Nel weekend della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il film di e conha portato

Paola Cortellesi batte 'Napoleon' al box office, 'C'è ancora domani' sfiora i 24 milioni di euro

Nel weekend della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il film di e conha portato in sala 462.375 spettatori per 692 schermi (la media per ...

Perché il “no” al film di Paola Cortellesi brucia a molte. E a molti Avvenire

“Opera di scarso valore”: ecco chi sono i 15 saggi che bocciarono i finanziamenti al film di Cortellesi. Sang… La Stampa

Box Office Italia, Paola Cortellesi ha la meglio anche su Napoleone! C’è ancora domani sempre più nella storia

Al primo posto del box office c'è ancora Paola Cortellesi con C'è ancora domani, seguita a stretto giro da Napoleon di Ridley Scott ...

Qualcosa di nuovo, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Qualcosa di nuovo, che prosegue la serie dedicata a Paola Cortellesi. Vediamo insieme trama, cast ...