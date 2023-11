Damrosch: «Così la letteratura mette le culture in dialogo di pace Avvenire

giornata mondiale contro la violenza donne 2023 ... LetteratitudineNews

“Pantagruel”, il nuovo numero dedicato a Franco Battiato

FERRARA - Dopo il successo del numero d’esordio, arriva adesso il secondo volume della rivista letteraria della Nave di Teseo, "Pantagruel", che ospita ...

Clooney, racconto campioni nati dalla povertà

"Ragazzi forti e coriacei ma poveri e affamati che entrano nella squadra di canottaggio per restare all'università. Per loro gli ostacoli sono molto più alti e questo si trasforma per loro in un vanta ...