Panchina rossa all’Amabile in memoria di Giulia Cecchettin

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Istituto tecnico economico Luigi Amabile di Avellino ancora in prima linea sul tema della violenza contro le donne. Un nuovo evento è in programma mercoledì alle ore 16. All’ingresso del complesso scolastico di via Morelli e Silvati sarà inaugurata unadedicata a: foto e targa della giovane vittima dell’ennesimo femmicidio. Accanto allasarà installata una cassetta postale a disposizione di tutte le donne. “L’obiettivo – spiega la dirigente scolastica Antonella Pappalardo – è raccogliere tutte le richieste di aiuto riguardo alla violenza di genere che arrivano sia dall’interno dell’istituto sia dall’esterno”. A seguire gli alunni leggeranno poesie e brani sul tema. Subito dopo, ci sarà l’esibizione di uno studente di terza che ...

Roma - violenza donne – Casini - Leoncini e Dolfi (Iv) : “Inaugurata una ‘panchina rossa’ al mercato di via Catania”

Nella corte d'ingresso del Cicogni Rodari inaugurata la panchina rossa E' stata finanziata con un premio che i ragazzi hanno vinto partecipando al concorso della Lilt. Il dirigente scolastico Di ...

Ogni mattina, quando entreranno in classe, gli studenti del liceo Cicognini Rodari di via Galcianese, passeranno davanti a una, simbolo della lotta contro la violenza verso le donne. Un'opera che gli stessi ragazzi hanno realizzato utilizzando, per acquistarla, parte di un premio del concorso promosso dalla ...

Padova: una panchina rossa per Giulia. La dedica alla 22enne nell'ateneo dove stava per laurearsi RaiNews

Violenza contro le donne, a Napoli «panchine rosse per Brigida, Giulia e Thiago» ilmattino.it

A Monza una sedia rossa vuota in Consiglio Comunale

La sedia rossa, che rimarrà vuota davanti ai banchi del Consiglio, simboleggia ogni donna non più presente a causa della violenza di genere, e rappresenta un messaggio rivolto agli uomini affinché ...