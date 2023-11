Panatta | «Ormai Djokovic teme Sinner Con Jannik stiamo a posto per dieci anni»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’Italia ha vinto la Coppa Davis dopo 43. Grazie a, Arnaldi, Musetti, Sonego, il capitano Volandri, tutto lo staff che tra polemiche ed elogi è riuscita a superare sfide impossibili. Basti pensare al singolo della semifinale tra, o al singolo in finale di Arnaldi. Un’impresa che rende orgogliosi anche chi 43fa quella coppa la alzato. Era un torneo diverso, un contesto diverso e un tennis diverso. Lo dice anche, uno dei protagonisti nel ’76, al Corriere della Sera: «Adesso mancano Roma e Parigi e poi siamo a. A me fa solo piacere, non conosco la parola invidia. Mi odierei da solo se avessi un sentimento di gelosia nei confronti di questi ragazzi. Io ho fatto quello che dovevo fare quasi cinquant’...