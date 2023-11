Sinner e il paragone pazzesco di Panatta : 'Mi ricorda Borg per una cosa'

Panatta e il paragone con la mitica squadra del '76: 'Niente in comune'

Adrianoincorona Sinner : "È un campione", dice l'ex tennista e commentatore ai microfoni di RaiNews 24. "Era passato troppo tempo dall'ultima vittoria - dice- finalmente è arrivata e questi ragazzi hanno fatto una grande impresa, specialmente in semifinale contro la Serbia hanno giocato una partita straordinaria battendo Djokovic. Sinner è un ...

Italia, la Coppa Davis di Sinner Guerin Sportivo

Perché il GOAT italiano sarà Jannik

Se condivise (va bene anche in diretta tv o in streaming), la sofferenza e la gioia sono collanti emotivi formidabili, dunque stavolta non dovremo aspettare alcuni decenni, parecchi libri e un docufil ...

Coppa Davis, Sinner-Sonego amici: i segreti dell’Italia vincente

MALAGA Nella Coppa Sinner per ora vinciamo noi fortunati che ci siamo annessi Jannik scaldato a puntino dal fuoco delle Atp Finals: la Davis riveduta e corretta rimane una faccenda di responsabilità ...