Palermo si prepara ad un Capodanno da urlo Concerto di Elodie in piazza

Il Consiglio dei ministri si preparara a varare un decreto legge che nasce sulla scia dei fatti di Palermo e Caivano. Tanti i punti controversi - dallo stop ai cellulari in caso di condanna anche non definitiva all'imputabilità dei 12enni - al carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti ha scritto una nota al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiederle cautela : più della repressione - servono prevenzione e strumenti di giustizia riparativa. E sanzioni «su misura per i minorenni - diverse da quelle degli adulti e parametrate alla gravità del fatto»