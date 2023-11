Pagelle Verona-Lecce 2-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi disuccede tutto e il contrario di tutto con i padroni di casa che partono meglio, ma non riescono a sbloccare il risultato. Ci pensa Oudin con una vera e propria magia a sbloccare il risultato, un tiro imparabile per Montipo. L’Hellas vive cinque minuti di panico, ma ilnon né approfitta sfiorando a ripetizione lo 0-2. Ilrecupera una palla pericolosa e Ngonge batte Falcone quasi sul finire di primo tempo, 1-1. Nella ripresa iltorna a premere e con un tiro deviato di Gonzalez fa 1-2, ...