Ozzy Osbourne | “Non so quanto mi resta | ma voglio un ultimo concerto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il celebre cantantesi racconta in un’intervista con la moglie Sharon per Rolling Stone UK. Al quale ha raccontato dei suoi problemi di salute, che gli fanno pensare che possa vivere ancora non più di dieci anni.si racconta: gli ultimi show e la malattia «Sarò fortunato se avrò ancora dieci anni di vita. In più, quando invecchi, il tempo passa più in fretta. Credevo che dopo tre interventi chirurgici avrei ripreso a camminare come prima, e invece, proprio con l’, hanno dovuto inserirmi un cazzo di pezzo di metallo nella colonna vertebrale. Poi hanno trovato un tumore in una delle vertebre e hanno dovuto togliere pure quello. È davvero dura. Il mio equilibrio è andato a p*ttane». Il cantante tiene infatti conto di una lunga storia di problemi medici. Che è ...