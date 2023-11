Ozzy Osbourne | “Ho detto basta agli acidi quando il mio cavallo mi ha mandato a fan***o”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblicato il 27 Novembre, 2023torna a far parlare di sé. Il cantante ed ex leader dei Black Sabbath di recente ha raccontato al tabloid britannico The Daily Star della sua dipendenza de di un bizzarro aneddoto che lo ha visto coinvolto in uno spassoso dialogo con un. Da tutti considerato come il “padrino” dell’heavy metal, il cantautore e compositore britannicorappresenta uno dei più importanti rocker della storia della musica. Nella sua carriera musicale ha venduto oltre 50 milioni di dischi da solista in tutto il mondo e nel 2006 la nota rivista Hit Parader lo ha inserito alla posizione numero 8 nella lista dei 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi. Una brillante carriera da solista alternata ad una ...