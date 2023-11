Osimhen senza maschera | svelato il motivo della scelta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Victorha deciso di non indossare più laprotettiva al volto: I motivi dietro ladell’attaccante del Napoli. Perché Victorha scelto di giocarela sua notaprotettiva al volto? A rivelare i motivi dietro a questa insolita decisione dell’attaccante nigeriano è stata l’edizione odierna de La Repubblica. “ha dimostrato di voler voltare pagina e si è tolto anche laper tagliare i ponti con il periodo molto difficile che ha dovuto affrontare” si legge sul noto quotidiano. Il numero 9 azzurro, tornato decisivo nella vittoria di Bergamo con l’assist per Elmas, avrebbe dunque deciso di togliersi la protezione che portava dopo l’infortunio alla facciapassata stagione. Una ...

Flop senza Osimhen - numeri impietosi : non era mai successo

Napoli - Osimhen in campo senza mascherina : non succedeva da due anni

Casarin: "Il fuorigioco per un centimetro come quello di Rrahmani non ha alcun senso"

È l'unica regola etica del calcio, impedisce a uno di giocare alle spalle dell'avversario... Puntee Kvara. In preallarme Politano in panchina. Non con il Real Madrid mercoledì, ma è una ...

Osimhen torna in campo senza maschera: è la prima volta dopo due anni la Repubblica

Napoli, Osimhen in campo senza mascherina: non succedeva da due anni Corriere dello Sport

Osimhen, pace fatta col Napoli ma niente rinnovo: la situazione allarma i tifosi

Non solo, con Walter Mazzarri in panchina l’intera squadra sembra aver già ritrovato entusiasmo e un clima più sereno e lo stesso Osimhen, che si è presentato per la prima volta senza maschera dopo ...

Pronostici nelle coppe: le quote gol per Immobile, Osimhen e Lukaku

In Champions League la Lazio ospita il Celtic mentre il Napoli è di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. La Roma cerca il punto qualificazione in Europa League sul campo del Servette ...