Osimhen | il Chelsea vuole Victor già a gennaio C’è anche Koulibaly a mediare Telegraph

(Di lunedì 27 novembre 2023) La notizia illa batte come “esclusiva”: ilè pronto a fare diil suo obiettivo principale, magari già a. Fonti italiane, scrive il giornale inglese – dicono che l’attaccante del Napoli è aperto al trasferimento allo Stamford Bridge. Una notizia autorevole, tanto che viene immediatamente ripresa dai giornali spagnoli, madalla Bbc. “Il nazionale nigeriano – scrive il– dovrebbe costare una cifra richiesta di oltre 100 milioni di sterline e potrebbe battere il record della Premier League di 106,8 milioni di sterline pagato dalper Enzo Fernandez. Il che potrebbe rendere difficile un accordo a. Ma è una posizione che Pochettinoriempire a ...

Calciomercato : Napoli. Chelsea pensa a Osimhen per gennaio

Calcio : Napoli. Non solo Arsenal e Chelsea - anche Liverpool su Osimhen

Calcio : Napoli. Non solo Arsenal e Chelsea - anche Liverpool su Osimhen

Napoli - il Chelsea spinge per Osimhen. Blitz già a gennaio

L’nfortunio di Osimhen frena il Chelsea : nuovo obiettivo per il club

Addio Serie A e Inter beffata: il Chelsea si porta via il bomber

Ilcosì è pronto a guardare ancora una volta in Italia per provare a piazzare il colpo, ma ... Come scrive il 'Sunday Mirror' sul taccuino dei londinesi ci sono i nomi di Victore ...

Osimhen: il Chelsea vuole Victor già a gennaio. C'è anche Koulibaly ... IlNapolista

Dall’Inghilterra – Il Chelsea punta Osimhen per gennaio: la posizione del Napoli CalcioNapoli1926.it

Dall’Inghilterra: Chelsea, Osimhen è l’obiettivo principale

CHELSEA OSIMHEN - Il Chelsea ormai non avrebbe più dubbi e avrebbe rotto gli indugi: l'obiettivo numero uno si chiama Victor Osimhen, dal 2020 bomber ...

Addio Osimhen: ha già scelto il nuovo club

Il centravanti del Napoli Victor Osimhen ora è davvero ad un passo dalla partenza. Questa volta però non sono i soldi arabi ad attenderlo ...