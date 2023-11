Osimhen Chelsea | dall’Inghilterra sicuri per gennaio

(Di lunedì 27 novembre 2023)mettono paura al Napoli e indicano Victorcome possibile acquisto deldimettono paura al Napoli e indicano Victorcome possibile acquisto delnel mercato di. I blues hanno bisogno di un rinforzo offensivo importante e già hanno dimostrato di poter avere a disposizione un capitale importante per arrivare a qualsiasi giocatore. Lo scrive il Daily Telegraph, sottolineando come il nigeriano del Napoli avrebbe anche già dato una sua prima apertura al trasferimento.

'Osimhen apre al Chelsea: affare da record, addio al Napoli a gennaio'

, ilci prova" A rilanciare la notizia in queste ore è il The Telegraph . Per il quotidiano inglese ilsarebbe molto interessato al centravanti, già per il mercato di gennaio. ...

The Telegraph - Chelsea su Osimhen già a gennaio! Potrebbe essere il trasferimento più costoso della storia della ... CalcioNapoli24

Telegraph - Chelsea vuole Osimhen a gennaio: pronti più di 100 mln di sterline (con Koulibaly mediatore) Tutto Napoli

Transfer rumours and football gossip: Victor Osimhen, Jadon Sancho, Unai Emery

The latest rumours and gossip from Monday's back pages, including Chelsea making Victor Osimhen their target for January.

Osimhen, il Chelsea chiama: Pochettino lo vuole in Premier League già a gennaio

Il Chelsea fa sul serio su richiesta del suo allenatore: secondo il Telegraph, infatti, Mauricio Pochettino avrebbe chiesto al club inglese uno sforzo per arrivare all'acquisto di Victor ...