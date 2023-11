Omicidio Roberta Siragusa | in Appello confermato l' ergastolo per l' ex fidanzato Pietro Morreale

(Di lunedì 27 novembre 2023) Leggi Anche Morte, iltenta di darsi fuoco in carcere - A Caccamo (Palermo) i funerali della giovane Leggi Anche, un video ritrae un uomo darle ...

Violenza su donne : omicidio Roberta Siragusa - a Palermo confermato ergastolo per il fidanzato

Il processo di appello si è aperto il 9 ottobre scorso

"La uccise, le diede fuoco e la guardò bruciare", confermato l'ergastolo per l'ex di Roberta Siragusa PalermoToday

Il giovane di Caccamo è accusato di avere ucciso Roberta Siragusa la notte tra il 23 e 24 gennaio del 2021. Il processo di appello si è aperto il 9 ottobre scorso. L'imputato è accusato di omicidio ...

Secondo la difesa, inoltre, l'aver trasportato il corpo della ragazza in quel punto sperduto non sarebbe occultamento di cadavere: Morreale avrebbe solo esaudito una richiesta della sua ex fidanzata, ...