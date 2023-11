(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Confermata oggi la pena all'ergastolo per Pietro Morreale, il giovane accusato di avere ucciso il 24 gennaio del 2021 la sua giovane fidanzata,. La Corte d'assise d'appello di Palermo presieduta da Angelo Pellino hala condanna di primo grado. L'imputato è accusato diaggravato e occultamento di cadavere. I

Roberta Bruzzone sull’omicidio di Giulia Cecchettin non ha dubbi : “Filippo Turetta ha premeditato tutto”

Violenza su donne : omicidio Roberta Siragusa - a Palermo confermato ergastolo per il fidanzato

Omicidio Roberta Siragusa - in Appello confermato l'ergastolo per l'ex fidanzato Pietro Morreale

Omicidio Roberta Siragusa - confermato l’ergastolo per il fidanzato

Omicidio Roberta Siragusa - confermato l’ergastolo per il fidanzato

Omicidio Roberta Siragusa, confermato l'ergastolo all'ex compagno Pietro Morreale

È stata confermata in secondo grado la condanna all'ergastolo al 21enne Pietro Morreale per l'diSiragusa. La 17enne di Caccamo, nel Palermitano, è stata trovata senza vita il 24 gennaio 2021 in un burrone a Caccamo, nella zona dello stadio, con il volto tumefatto e la testa ...

Omicidio Roberta Siragusa, Appello: ergastolo per Pietro Morreale TGCOM

Omicidio Roberta Siragusa, confermato ergastolo per imputato Agenzia ANSA

Femminicidio a Caccamo, ergastolo confermato per ex fidanzato di Roberta Siragusa

Roberta Siragusa, che aveva 17 anni ... innocente sostenendo che sarebbe stata la ragazza a darsi fuoco dopo un litigio. La notte dell'omicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Pietro ...

Omicidio Roberta Siragusa, confermato ergastolo per imputato

Il giovane di Caccamo è accusato di avere ucciso Roberta Siragusa la notte tra il 23 e 24 gennaio del 2021. Il processo di appello si è aperto il 9 ottobre scorso. L'imputato è accusato di omicidio ...