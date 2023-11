Omicidio Giulia Cecchettin | i punti ancora da chiarire | dal cellulare al libro ritrovato

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il telefono della vittima si è spento poco prima dell’aggressione e non è mai stato trovato. Importanti indizi potrebbero essere invece rinvenuti nella vettura guidata da Turetta, al momento in custodia in un deposito in Germania. Alcuni elementi aiuteranno a capire se c’è stata o meno premeditazione