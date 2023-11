Omicidio Cecchettin | legale Turetta | Non chiederò attenuazioni misura cautelare

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 novembre 2023) Filippo, il 22enne accusato dell’della ex fidanzata Giulia, ha incontrato oggi in carcere il suo. La difesa non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o unameno afflittiva per il giovane. L'avvocato Giovanni Caruso ha poi spiegato di non voler anticipare nulla in merito all'interrogatorio di domani avanti al gip di Venezia, "per rispetto dell'autorità giudiziaria" e quindi di non voler dire se il suo assistito parlerà o si avvarrà della facoltà di non rispondere. Nel frattempo, continuano a emergere nuovi dettagli nell'inchiesta sull', come il ritrovamento vicino al corpo di un libro per l'infanzia. Tra le cose trovate, non lontano dal cadavere, abbandonato in una zona boschiva vicino al lago di Barcis, in ...