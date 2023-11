Ok a pagelle toghe | no a test psico-attitudinali Il Cdm approva due decreti

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, in fase preliminare, a duelegislativi attuativi della legge 71 del 17 giugno 2022, relativa alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Il primo decreto legislativo, oggetto di esame preliminare, introduce importanti disposizioni riguardanti la riforma dell'assetto della magistratura. Questo comprende la revisione della struttura ordinamentale dei magistrati, mirando a semplificare e rendere più trasparenti le valutazioni di professionalità all'interno del consiglio giudiziario. Inoltre, si modificano i requisiti di accesso alla professione di magistrato per i laureati in giurisprudenza.Una delle principali novità riguarda la ridefinizione dei criteri per l'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi, basati su trasparenza e merito. Ciò avviene attraverso la chiara definizione di concetti come merito e ...

In arrivo le pagelle per i magistrati : le toghe finiscono sotto esame

Bollette, niente proroga al mercato tutelato: Cdm approva dl energia

...in magistratura e le valutazioni sulla professionalità delle. Sfumata l'ipotesi di test psico attitudinali per l'ingresso in magistratura, il Cdm ha dato il via libera alle cosiddette...

Giustizia, ok Cdm a pagelle per le toghe. No a test psico-attitudinali Sky Tg24

Il Cdm approva le "pagelle" per le toghe, no al test psico-attitudinale per ingresso in magistratura RaiNews

Riforma della Giustizia, cosa cambia per le toghe: dai giudizi sull’operato alle «gravi anomalie»

Le valutazioni per pm e giudici c’erano anche prima. Ogni 4 anni. Ma l’esito era «idoneo» o «non idoneo». La novità sono i giudizi: ...

Giustizia, tutte le novità: dalle pagelle ai magistrati alla stretta ai fuori ruolo

Al contrario di quanto previsto, non sono stati inseriti i test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura nei decreti legislativi approvati oggi dal Consiglio dei Ministri . Un' ipotesi era em ...