Ogni giorno 4 430 famiglie decidono di cambiare casa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’Italia sta diventando più simile agli Stati Uniti, dove la popolazione tende ae a spostarsi molto facilmente? Secondo Istat il trend sembra essere questo. Nel giro di 21 anni leche hanno traslocato in una nuova abitazione sono passate dalle 797mila del 2001 al milione e 617mila del 2022. In termini percentuali significa che 22 anni fa ha cambiatoil 3,7% dei nuclei familiari e l’anno scorso il 6,4%. In sostanzasono ben 4.430 quelli che spostano il proprio indirizzo. Non solo, il nostro istituto di statistica ha anche indagato quanti sono i nuclei che hanno pensato di traslocare, anche se non l’hanno ancora fatto, e il numero sale a due milioni a 304mila, ovvero il 9,1% del totale. Pure in questo caso vi è un incremento nel tempo: nel 2001, ...