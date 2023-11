Oggi Turetta incontra il suo legale

Leggi su agi

(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI - Dopo la seconda notte in carcere a Verona, Filippoattende la visita del suo avvocato Giovanni Caruso per preparare l'interrogatorio di garanzia di domani. Sabato, come aveva spiegato il, c'è stato un incontro "conoscitivo" tra i due, senza entrare nel merito delle accuse di aver sequestrato e ucciso Giulia Cecchettin.Caruso ediscuteranno sulla strategia da adottare: rispondere alle domande della gip Benedetta Vitolo, avvalersi della facoltà di non rispondere o rendere dichiarazioni spontanee. È verosimile che, per la prima volta,sia chiamato a raccontare la sua versione dei fatti al docente universitario e avvocato scelto dalla famiglia per accompagnarlo in una difesa che si prospetta molto complicata.