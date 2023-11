Oggi non c' era niente di meglio di cui parlare che dello scivolone di Crosetto

Expo 2030 - domani si vota. Israele non appoggia più Riad e sostiene la candidatura di Roma

Shiva diventa papà in carcere e scrive una lettera al figlio : “Oggi è il giorno più bello della mia vita. Non mi perdonerò mai per questa assenza”

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il doppio gigante di Mont Tremblant. Bassino - Brignone e Goggia le big azzurre

Nella Russia di Putin la condizione delle donne sta peggiorando in modo drammatico. Dalla condanna a 7 anni di Sasha Skochilenko per i cartellini al supermercato alla grazia ai violentatori se vanno a combattere in Ucraina. E poi le politiche di limitazione dell'aborto - con l'appoggio della Chiesa ortodossa. Ma i gruppi femministi - in prima linea nel movimento pacifista - non desistono

Non solo in casa o insieme a tute e pigiami. Gli stivali Ugg sono le It Shoes della stagione fredda - da sfoggiare con jeans - pantaloni sartoriali e blazer