Oggi è il giorno del tennis Impresa agevolata dal totale disinteresse di Salvini per la racchetta

(Di lunedì 27 novembre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 13° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Un calcio alla violenza sulle donne. Un calcio al recente passato per gli azzurri. Se per il primo punto non basta purtroppo una virgola rossa che domani andrà via, ben più facile risulta la soluzione in positivo del secondo. Basta il ritorno di Mazzarri per cancellare il disastro Garcia. Nulla di eccezionale, beninteso. Solo buonsenso e umiltà. Accantonare le proprie convinzioni tecniche. E offrirsi “gestore” di una squadra che gioca a memoria. Sia chiaro. Questa non è più la squadra dello scorso anno. Ma ora ha una consapevolezza in più. La consapevolezza di una responsabilità. Quella di dover giocare sempre da Campione, perché è questa la squadra Campione. Una prova di carattere a Bergamo, città da sempre ostile. Concretezza, precisione, ordine. Charlie Brown torna a dominare al centro del villaggio. Nonostante sia ...