Nuove Perturbazioni Annunciate | Pioggia e Neve Interesseranno il Paese

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma - La prossima settimana porterà nuovamente maltempo sull'Italia, con due intenseche daranno luogo a piogge e nevicate fino a quote basse. Il clima freddo, insolito per novembre, è attribuibile al primo fronte freddo stagionale, che ha segnato la transizione dall'autunno mite all'inverno. Le temperature minime eccezionalmente basse, toccando anche i -8°C nelle pianure del Nord e nelle valli del Centro, sono indicative di questo repentino cambiamento climatico. Tuttavia, la situazione è destinata a mutare drasticamente per gran parte del, riportandoci a condizioni più autunnali. Un flusso d'aria fredda di origine artica si sposterà verso ovest, stimolando depressioni più occidentali che influenzeranno il Mediterraneo con intense correnti meridionali. Questo comporterà un aumento delle temperature in molte aree, tranne al Nord, ...