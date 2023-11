Nuova Truffa agli Anziani a San Salvo | Vigilanza Raddoppiata Dopo il Colpo Riuscito

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Chieti - Ancora una voltaresidenti a Sansono stati presi di mira datori senza scrupoli, evidenziando un modus operandi che richiama episodi precedenti nella zona. In questa occasione, una coppia diè stata contattata dai malintenzionati, i quali richiedevano la somma considerevole di 4.000 euro, sostenendo che tale cifra servisse a coprire un presunto debito contratto dal loro nipote. Per accelerare il processo, un "finto nipote" ha promesso ai nonni di inviare immediatamente a casa un presunto direttore dell'ufficio postale di San, un certo "dottor D'Ambrosio". Quest'ultimo avrebbe dovuto ritirare il denaro. In un secondo momento, la stessa banda ha tentato di replicare il trucco in un'altra abitazione nelle vicinanze. La differenza cruciale è che questa volta la ...