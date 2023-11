Nuova influenza suina | primo caso nell’uomo

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) –umano di una. A darne conferma oggi è l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Si tratta del "rilevamento di questo ceppole" suino A/H1N2 "in un essere umano nel Regno Unito" , spiega l'ente, e "stiamo monitorando attentamente la situazione". Dal 2005, ricorda l'agenzia dando notizia del, "sono stati segnalati in tutto il mondo 50 casi umani diA/H1N2. Nessuno di questi risulta correlato geneticamente a questo ceppo. Sulla base delle prime informazioni, l'infezione rilevata nel Regno Unito è un clade distinto (1b.1.1), diverso dai recenti casi umani diA/H1N2 in altre parti del mondo", ma "simile ai virus riscontrati ...

La presenza del virus A/H1N2 è stata confermata dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito Primo caso umano di unasuina . A darne conferma oggi è l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Si tratta del "primo rilevamento di questo ceppo influenzale" suino A/H1N2 "in un essere umano nel ...

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica ha registrato un caso umano confermato di influenza A/H1N2. Si tratta del primo rilevamento di questo ceppo influenzale suino in un essere umano in Uk ...

