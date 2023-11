Nuoto | da domani gli assoluti di Riccione | azzurri a caccia dei pass olimpici e mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 nov. - (Adnkronos) - Tre giorni senza respiro per regalarsi un sogno che può valere doppio. Ilazzurro, a circa quattro mesi daidi Fukuoka, torna in vasca nella consueta rassegna invernale nazionale: in palio titoli,iridati per Doha eper Parigi. Numeri d'eccellenza per l'edizione 2023 degliInvernali Open Frecciarossa, che andranno in scena nella vasca didal 28 al 30 novembre: iscritti 748 atleti in rappresentanza di 165 società. I maschi saranno 387 mentre le femmine 361 per 1638 presenze gara. Non ci saranno staffette, mentre sono iscritti anche atleti stranieri tra cui la campionessa mondiale nella 5 e 10 chilometri di Fukuoka, Leonie Beck, che farà i 400 stile libero. "I Campionati ...