Nuoto | Assoluti invernali 2023 | i tempi di qualificazione per Mondiali e Olimpiadi 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Da domani al 30 novembre lo Stadio deldi Riccione si animerà perché nella tre-giorni romagnola glisaranno importanti per andare a definire la squadra per idi Doha (11-18 febbraio) e avviare una prima selezione per la squadra che sarà al via delleEstive di Parigi. Un target quindi duplice. Come previsto dal regolamento FIN, Alla manifestazione sono prequalificati gli atleti finalisti individuali aidi vasca lungaa Fukuoka. Saranno inoltre selezionati nuotatori e nuotatrici che eguaglieranno o miglioreranno iindicati nella tabella-limite che segue in occasione: Le staffette sono considerate tutte ...