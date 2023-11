Nuoto | Assoluti con vista Parigi A Riccione si scoprono le carte in vista di una stagione incredibile

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un Mondiale, un’Olimpiade e (forse) anche un Europeo nella stessanon si erano mai visti prima ma forse si vedranno ancora in un futuro dove la visibilità potrà avere più forza della tradizione. La2024 delè già iniziata e vive da martedì a giovedì ala sua apertura ufficiale, anche se Coppa del Mondo e i vari meeting delle scorse settimane qualcosa hanno già detto. Sono, in vasca lunga, a novembre, congià super chi sarà più bravo e per chi lo sarà meno, ma comunque bravo, con pass mondiale, roba per cui un nuotatore, un decennio fa, avrebbe dato un rene e che adesso sembra quasi un ripiego. Chi più o chi meno, un po’ tutti i grandi protagonisti delazzurro hanno preparato ...