Nota tattica di Juventus-Inter | Sommer tranquillizza l’impostazione

(Di lunedì 27 novembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo deldi. IMPORTANTE SENZA PARARE – Innon ha dovuto fare nemmeno una parata. E quindi perché parlare della sua prestazione? Perché il portiere è stato un protagonista della prima impostazione. Con la sua gestione della palla lo svizzero è stato una chiave dell’uscita dal pressing, e ha mostrato una sicurezza che ha aiutato tutti i suoi compagni. CALMA PER TUTTI – Questa è la mappa dei tocchi del portiere presa da Whoscored:ha messo insieme 59 tocchi, un numero nettamente superiore alla sua media di 31,3 ...