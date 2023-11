Nona giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono cinque le squadre in vetta alla classifica dopo la. La sconfitta di Bologna contro Brindisi(83-75) consente a Venezia(90-70 su Reggio Emilia), Bredcia(116-73 su Varese) e Napoli(80-70 su Cremona) di raggiungere felsinei e meneghini. Cade in casa Milano contro Pistoia(86-81), mentre non si ferma la crisi di Treviso, giunta allasconfitta consecutiva contro Pesaro(95-75). Si rialza, invece, Sassari, che nell’anticipo batte Scafati(79-76).: I RISULTATI SASSARI-SCAFATI 79-76 VENEZIA-REGGIANA 90-70 OLIMPIA MILANO-PISTOIA 81-86 BRINDISI-BOLOGNA ...