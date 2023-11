Non solo in casa o insieme a tute e pigiami Gli stivali Ugg sono le It Shoes della stagione fredda | da sfoggiare con jeans | pantaloni sartoriali e blazer

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 novembre 2023) Accanto a ballerine e Mary-Jane dall’animo bon ton e acuissardes degni di una femme fatale, c’è un altro tipo di calzatura che nelle ultime stagioni ha conquistato cuori e armadi. Un tempo fenomeno strettamente australiano e statunitense, le scarpe Ugg donna hanno invaso lo street style e i guardaroba europei, forti di un’appeal contemporaneo e di un comfort impareggiabile. Quegli stivaletti in montone e pelle scamosciata, declinati in un’infinità di sfumature e silhouette,diventati sinonimo di uno stile rilassato eppure raffinato, che piace alla Gen Z come alle star di Hollywood. ...