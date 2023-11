Supplenze docenti 2023 : possono essere temporanee - in attesa delle nomine da GPS o concorso straordinario bis (ex “fino ad avente diritto)

Nomine in ruolo docenti 2023 - ancora non assegnati 10.345 posti : perché non continuare a scorrere le graduatorie invece di darli al concorso?

Sostegno, posti in deroga passano in organico di diritto: migliaia di docenti precari stabilizzati in un biennio. Emendamento M5S

Ricordiamo che i posti in deroga sul sostegno non possono essere utilizzati per effettuarein ruolo o, comunque, per assegnarvi personale di ruolo. Questo, proprio perché istituiti annualmente,...

Nomine docenti tutor e orientatori entro novembre, il 29 webinar del Ministero. NOTA Orizzonte Scuola

Sostegno, posti in deroga passano in organico di diritto: migliaia di docenti precari stabilizzati in un biennio. Emendamento M5S Orizzonte Scuola

Sostegno, posti in deroga passano in organico di diritto: migliaia di docenti precari stabilizzati in un biennio. Emendamento M5S

La settimana che entrerà domani potrebbe essere importante per gli emendamenti al decreto Anticipi che dovranno essere votati e passare quindi nel testo finale. Per la scuola segnaliamo un emendamento ...

Assunzioni precari da tutte le Gps, più posti per docenti e Ata, ricostruzioni di carriera complete. Anief: in settimana al Senato si decide

Il Parlamento ha a portata di mano la possibilità di mettere finalmente ordine sulle difficoltose assunzioni dei docenti precari, da attuare direttamente da graduatorie Gps, sull’adeguamento degli org ...