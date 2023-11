No! Questo non è un poliziotto israeliano che “strangola” un bambino palestinese a Gerusalemme

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un agente di poliziachea morte unall’ambasciata israeliana diè quello che viene mostrato un video virale sui social secondo numerosi post su Facebook. In realtà il video è stato girato in Svezia nel 2015, non in Israele o Palestina. Pernon ha nulla a che fare con il conflitto in corso tra le due nazioni. Per chi ha fretta: Circola un video che mostra un agente bloccare violentemente un ragazzino. Si sostiene che l’agente sia unche blocca unall’ambasciata israeliana di. In realtà il video è stato girato in Svezia nel 2015. Analisi Vediamo ...