Nicolas Cage si lamenta del suo cameo in The Flash | Era pieno di CGI | non è quello che ho fatto sul set

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023)non è entusiasta della CGI che ha ricoperto la sua interpretazione nel breveche ha avuto in "The". Non tutti sanno cheavrebbe dovuto interpretare Superman in un film degli anni '90 che Tim Burton avrebbe dovuto dirigere. Il progetto non si è mai concretizzato, ma per rendergli omaggio il regista di Theha inseritonel film per unfacendogli indossare il costume dell'Uomo d'Acciaio., però, non ha apprezzatoche è statoin post-produzione. "L'hai detto perfettamente quando hai detto: 'Abbiamoun accordo'", dice l'attore a Wired. "Questo è il fulcro. C'è un accordo, una comprensione reciproca ...