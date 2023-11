NFL | la 12a settimana incorona Eagles e Ravens | vincono Chiefs | Dolphins | Cowboys | Jaguars | Packers e 49ers

(Di lunedì 27 novembre 2023) La dodicesimadella NFL 2023-2024 ha visto il turno spalmato su più giorni, dato che ci trovavamo nel weekend del Thanksgiving day. Gli spunti di interesse non sono mancati, con match vibranti e la zona play-offs che inizia sempre più a delinearsi. Andiamo a conoscere nel dettaglio quanto successo nel lungo weekend del Thanksgiving. Iniziamo dalla AFC. Prosegue il cammino dei Baltimoreche salgono sul 9-3 dopo aver vinto 20-10 in casa dei Los Angeles Chargers. I Miami(8-3) nel primo “Black Friday match” della storia, stendono i New York Jets con un comodo 34-13 con Waddle e Hill da 216 yds su ricezione in due. A 8-3 si portano anche i Kansas Cityche demoliscono a domicilio i Las Vegas Raiders nello scontro interno alla AFC West, ed i Jacksonvilleche piegano ...

