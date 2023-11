NextGen Finals | Luca Nardi è l’ultimo iscritto alla festa di Jeddah | ma studia per crescere ancora

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un’altra settimana ed il grande tennis si prende una meritata vacanza. Da domani sarà tempo di, il torneo che decreterà il miglior under 21 del panorama mondiale, anche se i grossi calibri come Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Holger Rune e Ben Shelton hanno, chi per ‘troppa grandezza’ rispetto al torneo, chi per riposarsi, hanno declinato. Alle 13.00 la prima partita sul cemento di, e di fronte al numero 1 del seeding Arthur Fils ci sarà un giocatore di nostra conoscenza,. Il ventenne nativo di Pesaro ha acciuffato alla qualificazione al torneo arabo. La wild card ad Abedh Shalbayh ha accorciato la matrice per la partecipazione e con Arthur Cazaux che ha chiuso la stagione anzitempo è stata una lotta fratricida con l’altro ...