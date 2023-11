NextGen Finals 2023 | confermato il regolamento assurdo Dal deciding point ai 4 game | tutto quello che serve sapere

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sesta edizione per le Next Gen ATP, che per la prima volta dal 2017 non si svolgeranno in Italia. Da Milano, infatti, ci si è spostati alla King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, con il Paese che sta cercando di accreditarsi sul piano sportivo e in particolare, ora, anche nel tennis. Quest’anno, la novità che fa più rumore (non in positivo, va detto) è la mancanza totale di riscaldamento in campo: si comincerà subito dopo il lancio della moneta. Inoltre, verrà introdotto un nuovo orologio per la seconda di servizio; tra la prima e la seconda dovranno passare al massimo otto secondi. Quanto al tempo tra un punto e l’altro, si scende da 25 a 15 secondi se si è verificato un ace, un doppio fallo o un servizio con la palla che non torna dall’altra parte. Non verrà nemmeno effettuato il cambio di campo dopo il primo. La stagione ...