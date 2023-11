News Gf | Mirko si getta a capofitto su Perla | bufera sul web | “Da che parte sta?”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelle ultime oreha fatto un passo decisivo versoe adesso il web lo accusa di aver esagerato atteggiamento Mancano poche ore alla diretta di Alfonso Signorini e in molti adesso si attendono grandi cambi di regia. Al centro delle continue dinamiche della casaBrunetti eVatiero, che continuano a far innamorare i fan e gli inquilini. Letizia Petris e Angelica Baraldi sono sempre presenti nei loro momenti più complici e si sono dette pazze di loro. Quest’ultima al televoto potrebbe lasciare la casa, in quanto ultima nei ...