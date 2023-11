Newcastle | Howe | «Abbiamo bisogno di ogni grammo di motivazione ed energia per ottenere un risultato contro il Psg»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Eddie, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Championsil Psg Eddie, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Championsil Psg. PAROLE – «L’umore del gruppo è molto buono, soprattutto dopo ildel fine settimana, che è stato un momento cruciale per noi. È molto facile piangersi addosso o concentrarsi sui giocatori che non sono con noi. I ragazzi hanno fatto incredibilmente bene a ignorare tutto ciò e ad esibirsi ad un livello molto alto per vincereun’ottima squadra come il Chelsea. Mbappé? È difficile parlare dei loro giocatori. Hanno qualità ovunque. La nostra struttura e la nostra resilienza sono state buone, esclusa la ...